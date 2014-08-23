Располагаю постоянным высокоскоростным доступом в Интернет, неограниченным рамками частей суток и дней недели временем. Исполнительность и ответственность, а также обучаемость и заинтересованность, в случае необходимости, гарантирую. Творческий подход и прочие нюансы - по желанию заказчика.

Ищу постоянную необременительную (с умеренным количеством заказов) работу или разовые предложения. Опыта пока не имею, поэтому готова к прохождению отборочного задания\написанию пробного текста.

Желаемые вакансии: копирайтер, писатель, корректор, редактор, модератор.

Оплата ЯДом. Skype luinil-itillien.