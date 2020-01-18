luisalberto

Режиссер. Режиссер монтажа. Видео дизайнер. Видео инженер.

Я режиссер и режиссер монтажа. Работаю в Final Cut Pro X. Также свободно владею Photoshop и After Effects. Есть у меня и целая серия , купленных мной утилит для конвертирования и синхронизации. В частности я могу транскодировать XML из формата FCPX в FCP7.

Я много лет работаю режиссером монтажа в кино, рекламе и клипах. Сейчас мне интересно поработать в формате YouTube видео. Я готов свои умения и наработки транслировать в создания таких роликов.

Буду рад сотрудничеству.