хотела бы работать над художественным переводом

Образование: в 2007 году окончила с отличием Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского, факультет филологии и журналистики, романо-германские языки. Специальности – филолог, преподаватель английского языка, переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Тематика дипломной работы связана с особенностями художественного перевода. Частью моей дипломной работы был самостоятельный перевод рассказа Д. Чивера «Ангел на мосту».

Опыт работы:

06.2006 – 08.2006; 04.2007 - 07.2007 Работала редактором-составителем в ЗАО Литературное агенство «Научная книга». Составляла и редактировала тексты на заданные темы для различных научно-популярных сборников.

2007 – 2011 Работала учителем английского языка в МАОУ «Лицей гуманитарных наук», г. Саратов. В декабре 2010 года была присвоена первая квалификационная категория. Мои ученики занимали призовые места на научно-практических конференциях и успешно выступали с театральными постановками на фестивале иноязычных культур. В 2007 году также работала в языковой школе «Диалог». Имею небольшой опыт перевода, в основном технического (статьи по химии, бизнес план по организации цементного завода)

07.2011 – 07.2012 Работала преподавателем английского языка в школе NOVA, г. Саратов. Преподавала английский язык взрослым и детям.

Дополнительно: Я считаю себя ответственным и честным человеком. Люблю развиваться в профессиональной и личностной сферах. Основное хобби – чтение книг. Иногда сочиняю стихи и короткие рассказы.

Профессиональные цели: планирую развиваться в сферах преподавания, художественного перевода и литературы.