Переводчик английского и французского языков, преподаватель.

Опыт работы техническим писателем/переводчиком, в области тестирования ПО (beta tester), в службе поддержки (support analyst).

языки: русск., укр., англ. – свободно; франц., итал. – письменный

специализация: перевод/редактирование текстов по программированию и тестированию ПО, написание справки пользователя (help).