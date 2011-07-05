lukoshkosnov

Мария lukoshkosnov

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Выполню качественный копирайт и ререайт, уникальность и грамотность 100%

Различная тематика, индивидуальные сроки, оплата по факту, от 2 USD / 1000 знаков

Портфолио

Отзывы заказчиков

Khisamovaregina
Регина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Павловой Марии (lukoshkosnov)
Отличный исполнитель, все в срок и хорошего качества! Большое спасибо за работу Вам, Мария!
Отличный заказчик, корректная постановка задания, оплата в срок.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 7 дней
нет рейтинга