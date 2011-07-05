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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель, все в срок и хорошего качества! Большое спасибо за работу Вам, Мария!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, корректная постановка задания, оплата в срок.
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 7 дней
нет рейтинга