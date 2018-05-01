lulldev

Иван lulldev

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full-stack Web-разработчик

Проектирование перед написанием кода, постоянно стремление к надежности программных решений и гибкому расширению.

Разрабатываю веб-приложения более 3 лет. Опыт разработки и сопровождения онлайн сервисов, проектирование приложений и баз данных, создание интерфейсов и систем управления. 

Языки / технологии:

  • php, codeigniter, mysql, soap, 1С интеграция, API
  • js, css, html, react, meteor.js, node.js
  • git, svn
  • unit tesing, functional testing