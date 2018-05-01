Full-stack Web-разработчик
Проектирование перед написанием кода, постоянно стремление к надежности программных решений и гибкому расширению.
Разрабатываю веб-приложения более 3 лет. Опыт разработки и сопровождения онлайн сервисов, проектирование приложений и баз данных, создание интерфейсов и систем управления.
Языки / технологии:
- php, codeigniter, mysql, soap, 1С интеграция, API
- js, css, html, react, meteor.js, node.js
- git, svn
- unit tesing, functional testing
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