Full-stack Web-разработчик

Проектирование перед написанием кода, постоянно стремление к надежности программных решений и гибкому расширению.

Разрабатываю веб-приложения более 3 лет. Опыт разработки и сопровождения онлайн сервисов, проектирование приложений и баз данных, создание интерфейсов и систем управления.

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