Преподаватель-переводчик.

Резюме 1. Персональная информация. Ф.И.О. Пилипей Наталья Анатольевна

Мобильный телефон +7978-80-97-774 Електронный адрес: [email protected] Дата рождения: 29 декабря 1990 года

2. Умения и навыки. - умею отлично пользоваться компьютером и компьютерными

программами;- хорошо владею русским, украинским, английским языками;- без проблем работаю с интернетом, электронной почтой, многими

программами;- переводы текстов различной тематики с русского, украинского языков на английский и наоборот.

4. Опыт работы 2008 - 2013 – переводчик в брачном агентстве «L`amor Agency», «Fantasy»;2009 - переводчик в бюро переводов в Киеве - «Ellen»;2010 - 2011 - переводчик в бюро переводов в Харькове – «SOLT»;2012 - 2013 - переводчик в бюро переводов в Одессе «Фаворит»;2012 - учитель в школе№7, г. Симферополь;С 2013 - преподаватель английского языка на кафедре иностранных языков №2 в Крымском федеральном

университете имени В.И. Вернадского.

5.Образование 1998 – 2008 – закончила Ленинскую общеобразовательную школу I –IIIступеней. Получила аттестат о среднем образовании.2008 – 2013 – студентка ТНУ им. В.И. Вернадского. Получила степень магистра.

6. Личные качества Ответственная,пунктуальная, аккуратная, целеустремлённая, надежная, с хорошим характером и

умением находить общий язык с коллективом.