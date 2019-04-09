Арт-иллюстратор.
Доброго времени суток! Могу нарисовать:
- красивую иллюстрацию,
-оригинальный арт,
-портреты в разных стилях,
-Забавный шарж,
-Банеры и шапки привлекающую нужную вам аудиторию,
-интересные лого и иконки.
-Все что захотите.
Цена договорная)) А сроки самые короткие! Креативность и идеи бьют фонтаном!)
А насчет стиля - я могу подстроится под нужный вам стиль!)
Пишите пока скетчи бесплатные! :D.
Портфолио
- Новые иллюстрации, арты и портреты.135 просмотров
- Иллюстраций и скетчи)128 просмотров
- Арт-иллюстратор.126 просмотров