Арт-иллюстратор.

Доброго времени суток! Могу нарисовать:

- красивую иллюстрацию,

-оригинальный арт,

-портреты в разных стилях,

-Забавный шарж,

-Банеры и шапки привлекающую нужную вам аудиторию,

-интересные лого и иконки.

-Все что захотите.

Цена договорная)) А сроки самые короткие! Креативность и идеи бьют фонтаном!)

А насчет стиля - я могу подстроится под нужный вам стиль!)

Пишите пока скетчи бесплатные! :D.