Дипломированный специалист со средним профессиональным образованием менеджера по туризму.Увлекаюсь путешествиями,изучением языков(в особенности английский),чтением и писательским ремеслом.Также имею художественное образование.Легко справляюсь с творческими заданиями,подбором рифм,написанием статей на любые темы,обучаема и исполнительна.

Мне интересно браться за любую работу,связанную с копирайтингом,рерайтингом,переводами,ведением аккаунтов или же ведением групп.