lunarlily

Лилия lunarlily

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Дипломированный специалист со средним профессиональным образованием менеджера по туризму.Увлекаюсь путешествиями,изучением языков(в особенности английский),чтением и писательским ремеслом.Также имею художественное образование.Легко справляюсь с творческими заданиями,подбором рифм,написанием статей на любые темы,обучаема и исполнительна.

Мне интересно браться за любую работу,связанную с копирайтингом,рерайтингом,переводами,ведением аккаунтов или же ведением групп.