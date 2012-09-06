SMM-маркетолог
Здравствуйте, меня зовут Алина и я создаю продающий визуал)
Работаю на результат, всегда выполняю работу в установленный срок, так как ценю ваше время и свое)
В мои услуги входит:
- Полное ведение инстаграма "под ключ"
- Аудит профиля (полный разбор по каждому пункту + советы по ведению)
- Оформление сторис (обычных и игрового формата)
- Оформление шапки профиля
- Контент-план на 15/30 дней для сторис/постов
- Копирайтинг (написание постов)
- Визуал профиля на 6/9/12 постов
Действие аккаунта приостановлено!