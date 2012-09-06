lunellii

Алина lunellii

 
21 годРоссия/Хабаровск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM-маркетолог

Здравствуйте, меня зовут Алина и я создаю продающий визуал)

Работаю на результат, всегда выполняю работу в установленный срок, так как ценю ваше время и свое)

В мои услуги входит:

  • Полное ведение инстаграма "под ключ"
  • Аудит профиля (полный разбор по каждому пункту + советы по ведению)
  • Оформление сторис (обычных и игрового формата)
  • Оформление шапки профиля
  • Контент-план на 15/30 дней для сторис/постов
  • Копирайтинг (написание постов)
  • Визуал профиля на 6/9/12 постов
и другое