SMM-маркетолог

Здравствуйте, меня зовут Алина и я создаю продающий визуал)

Работаю на результат, всегда выполняю работу в установленный срок, так как ценю ваше время и свое)

В мои услуги входит:

Полное ведение инстаграма "под ключ"

Аудит профиля (полный разбор по каждому пункту + советы по ведению)

Оформление сторис (обычных и игрового формата)

Оформление шапки профиля

Контент-план на 15/30 дней для сторис/постов

Копирайтинг (написание постов)

Визуал профиля на 6/9/12 постов

и другое