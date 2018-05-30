Современные решения в создании сайтов с максимальной творческой отдачей за адекватный бюджет и всегда в срок.

Здравствуйте,уважаемые заказчики!

Меня зовут Алексей. Моя специализация – веб-дизайн. Разрабатываю качественный дизайн для сайтов, с учетом всех современных требований веб-разработки. Постоянно отслеживаю мировые тренды в сфере веб-дизайна, поэтому мои проекты отличаются не только своей функциональностью, но и стилем. Ответственность и обязательное соблюдение сроков – это главные принципы при любой работе, которыми я руководствуюсь. Всегда на связи, оперативно отвечаю и вношу требуемые изменения, внимателен к деталям. Во время работы полностью концентрируюсь на проекте и довожу его до желаемого результата.

Сколько стоит создание дизайн-макета?

Лендинг от 5 000 р. (5-7 дней)

Главная страница от 4 500 р. (5-7 дней)

Внутренние страницы от 1 500 р. (1-3 дня)

Логотипы от 1 000 р. (1-2 дня)

Баннеры от 600 р. (1день)

(Точную стоимость мы оговариваем после детальногоознакомления с задачей)

Как происходит сотрудничество?

Связываемся и обсуждаем с Вами техническое задание. Если оно отсутствует, то я помогу в его составлении. Договариваемся о сроках и стоимости проекта.

Для Вашего удобства расчет со мной происходит поэтапно. При заказе лендинга, сначала Вы вносите предоплату (50% от ее стоимости) за декстопную версию и по ее готовности оставшуюся часть суммы, далее идет расчет за адаптивную версия сайта (если она необходима). При заказе многостраничного сайта, оплата вносится сначала за главную страницу,далее за внутренние страницы и за адаптив. Также мы можем работать по безопасной сделке, предоставляемой сервером.

Подбираем лучшие варианты решения задачи и я приступаю к созданию макета. Мы вместе согласовываем расположение всех блоков, заголовков и функциональных элементов макета, при необходимости вношу корректировки.

Разрабатываю дизайн главной страницы. Согласуем с Вами, вношу правки до достижения желаемого результата.

Разрабатываю внутренние страницы (при необходимости). Согласуем с Вами, вносим правки.

Окончательное утверждение проекта.

Вносите оставшуюся оплату за проект и получаете исходники в формате PSD, полностью готовые к верстке.

Будет весьма приятно получить от Вас отзыв о ходе нашего сотрудничества, это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также с удовольствием напишу отзыв и Вам для формирования вашей репутации как заказчика. Для меня важно Ваше мнение!

В результате Вы получаете:

Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.

Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с логически разложенными и подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками. Это существенно облегчает последующую работу с макетом.

Все работы принципиально сдаю четко в срок.

Полную отдачу вашему проекту, работу всегда довожу до желаемого результата.

Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом.

Особое внимание аккуратности проработки интерфейса и качества макета.

При необходимости я также создаю баннеры и логотипы.

Как со мной связаться:

Skype – lunev1905

Email – [email protected]

Telegram - @lunev1905

Whatsup - +79681878636

Через личные сообщения на сервисе

Для расчета я использую:

Сбербанк

Яндекс. Деньги

QIWIкошелек

Webmoney

Интересность проекта для меня важнее его масштабности! Обращайтесь, и я всегда буду рад нашему сотрудничеству!