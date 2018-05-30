lunev1905

Алексей lunev1905

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Современные решения в создании сайтов с максимальной творческой отдачей за адекватный бюджет и всегда в срок.

Здравствуйте,уважаемые заказчики!

Меня зовут Алексей. Моя специализация – веб-дизайн. Разрабатываю качественный дизайн для сайтов, с учетом всех современных требований веб-разработки. Постоянно отслеживаю мировые тренды в сфере веб-дизайна, поэтому  мои проекты отличаются не только своей функциональностью, но и стилем. Ответственность и обязательное соблюдение сроков – это главные принципы при любой работе, которыми я руководствуюсь. Всегда на связи, оперативно отвечаю и вношу требуемые изменения, внимателен к деталям. Во время работы полностью концентрируюсь на проекте и довожу его до желаемого результата. 

Сколько стоит создание дизайн-макета?

  • Лендинг от 5 000 р. (5-7 дней)
  • Главная страница от 4 500 р. (5-7 дней)
  • Внутренние страницы  от 1 500 р. (1-3 дня)
  • Логотипы от 1 000 р. (1-2 дня)
  • Баннеры от 600 р. (1день)
(Точную  стоимость мы оговариваем после детальногоознакомления с задачей)

Как происходит сотрудничество?

  • Связываемся и обсуждаем с Вами техническое задание. Если оно отсутствует, то я помогу в его составлении. Договариваемся о сроках и стоимости проекта.
  • Для Вашего удобства расчет со мной происходит поэтапно. При заказе лендинга, сначала Вы вносите предоплату (50% от ее стоимости) за декстопную версию и по ее готовности оставшуюся часть суммы, далее идет расчет за адаптивную версия сайта (если она необходима). При заказе многостраничного сайта, оплата вносится сначала за главную страницу,далее за внутренние страницы и за адаптив. Также мы можем работать по безопасной сделке, предоставляемой сервером.
  • Подбираем лучшие варианты решения задачи и я приступаю к созданию макета. Мы вместе согласовываем расположение всех блоков, заголовков и функциональных элементов макета, при необходимости вношу корректировки.
  • Разрабатываю дизайн главной страницы. Согласуем с Вами, вношу правки до достижения желаемого результата.
  • Разрабатываю внутренние страницы (при необходимости). Согласуем с Вами, вносим правки.
  • Окончательное утверждение проекта.
  • Вносите оставшуюся оплату за проект и  получаете  исходники в формате PSD, полностью готовые к верстке.
  • Будет весьма приятно получить от Вас отзыв о ходе нашего сотрудничества, это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также с удовольствием напишу отзыв и Вам для формирования вашей репутации как заказчика. Для меня важно Ваше мнение!
В результате Вы получаете:

  • Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.
  • Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с логически разложенными и подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками. Это существенно облегчает последующую работу с макетом.
  • Все работы принципиально сдаю четко в срок.
  • Полную отдачу вашему проекту, работу всегда довожу до желаемого результата.
  • Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом.
  • Особое внимание аккуратности проработки интерфейса и качества макета.
При необходимости я также создаю баннеры и логотипы.

Как со мной связаться:

  • Skype – lunev1905
  • Email – [email protected]
  • Telegram - @lunev1905
  • Whatsup - +79681878636
  • Через личные сообщения на сервисе
Для расчета я использую:

  • Сбербанк
  • Яндекс. Деньги
  • QIWIкошелек
  • Webmoney
Интересность проекта для меня важнее его масштабности! Обращайтесь, и я всегда буду рад нашему сотрудничеству!