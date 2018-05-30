Современные решения в создании сайтов с максимальной творческой отдачей за адекватный бюджет и всегда в срок.
Здравствуйте,уважаемые заказчики!
Меня зовут Алексей. Моя специализация – веб-дизайн. Разрабатываю качественный дизайн для сайтов, с учетом всех современных требований веб-разработки. Постоянно отслеживаю мировые тренды в сфере веб-дизайна, поэтому мои проекты отличаются не только своей функциональностью, но и стилем. Ответственность и обязательное соблюдение сроков – это главные принципы при любой работе, которыми я руководствуюсь. Всегда на связи, оперативно отвечаю и вношу требуемые изменения, внимателен к деталям. Во время работы полностью концентрируюсь на проекте и довожу его до желаемого результата.
Сколько стоит создание дизайн-макета?
- Лендинг от 5 000 р. (5-7 дней)
- Главная страница от 4 500 р. (5-7 дней)
- Внутренние страницы от 1 500 р. (1-3 дня)
- Логотипы от 1 000 р. (1-2 дня)
- Баннеры от 600 р. (1день)
Как происходит сотрудничество?
- Связываемся и обсуждаем с Вами техническое задание. Если оно отсутствует, то я помогу в его составлении. Договариваемся о сроках и стоимости проекта.
- Для Вашего удобства расчет со мной происходит поэтапно. При заказе лендинга, сначала Вы вносите предоплату (50% от ее стоимости) за декстопную версию и по ее готовности оставшуюся часть суммы, далее идет расчет за адаптивную версия сайта (если она необходима). При заказе многостраничного сайта, оплата вносится сначала за главную страницу,далее за внутренние страницы и за адаптив. Также мы можем работать по безопасной сделке, предоставляемой сервером.
- Подбираем лучшие варианты решения задачи и я приступаю к созданию макета. Мы вместе согласовываем расположение всех блоков, заголовков и функциональных элементов макета, при необходимости вношу корректировки.
- Разрабатываю дизайн главной страницы. Согласуем с Вами, вношу правки до достижения желаемого результата.
- Разрабатываю внутренние страницы (при необходимости). Согласуем с Вами, вносим правки.
- Окончательное утверждение проекта.
- Вносите оставшуюся оплату за проект и получаете исходники в формате PSD, полностью готовые к верстке.
- Будет весьма приятно получить от Вас отзыв о ходе нашего сотрудничества, это важно не только для меня, но и для моих будущих заказчиков. Также с удовольствием напишу отзыв и Вам для формирования вашей репутации как заказчика. Для меня важно Ваше мнение!
- Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.
- Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с логически разложенными и подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками. Это существенно облегчает последующую работу с макетом.
- Все работы принципиально сдаю четко в срок.
- Полную отдачу вашему проекту, работу всегда довожу до желаемого результата.
- Обратную связь на всем этапе работы над проектом. Связаться со мной можно любым удобным для Вас способом.
- Особое внимание аккуратности проработки интерфейса и качества макета.
Как со мной связаться:
- Skype – lunev1905
- Email – [email protected]
- Telegram - @lunev1905
- Whatsup - +79681878636
- Через личные сообщения на сервисе
- Сбербанк
- Яндекс. Деньги
- QIWIкошелек
- Webmoney
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