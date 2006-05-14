lupsy

Гость lupsy

 
42 года
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Личный вап проэкт (wap)

    $1000

    НУжен человек, хорошо разбирающиейся в wml, php, html для созжания личного проэкта. Все подробности по ICQ Готов заплатить от 500 до 700 $

    PHPHTML
    Прочее11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • WAP хобби

    Нужен Человек который был бы согласен писать скрипты для моего wap сайта за не большую плату, хотелось бы, что бы для Вас это было хобби с возможностью заработать, хоть и не много, но заработать. Готов ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад