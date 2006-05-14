$1000
НУжен человек, хорошо разбирающиейся в wml, php, html для созжания личного проэкта. Все подробности по ICQ Готов заплатить от 500 до 700 $
Прочее11 заявок
Закрыт
17 лет назад
НУжен человек, хорошо разбирающиейся в wml, php, html для созжания личного проэкта. Все подробности по ICQ Готов заплатить от 500 до 700 $
Нужен человек, который бы был согласен написать систему банерообменной сети, для моего вап сайта. Подробности по ICQ: 88-20-85
Нужен Человек который был бы согласен писать скрипты для моего wap сайта за не большую плату, хотелось бы, что бы для Вас это было хобби с возможностью заработать, хоть и не много, но заработать. Готов ...