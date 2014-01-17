Ростовский государственный университет (журналистика).

Портфолио в стадии оформления. Более полная информация здесь:

https://www.free-lance.ru/users/luristan/

http://www.my-publication.ru/user/luristan/

Сотрудничество:

Аптренд (Москва) – мебель для кафе, ресторанов и баров http://www.uptrend-mebel.ru

АвтоФидес (Москва) – крупный интернет-магазин по продаже автоаксессуаров http://www.autofides.ru

Артмобили (Москва) – поставки мебели из Италии http://artmobili.ru/page/about

Алгоритм Успеха (Миасс) – создание и продвижение сайтов, ИТ аутсорсинг http://3513.ru/articles