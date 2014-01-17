Ростовский государственный университет (журналистика).
Портфолио в стадии оформления. Более полная информация здесь:
https://www.free-lance.ru/users/luristan/
http://www.my-publication.ru/user/luristan/
Сотрудничество:
Аптренд (Москва) – мебель для кафе, ресторанов и баров http://www.uptrend-mebel.ru
АвтоФидес (Москва) – крупный интернет-магазин по продаже автоаксессуаров http://www.autofides.ru
Артмобили (Москва) – поставки мебели из Италии http://artmobili.ru/page/about
Алгоритм Успеха (Миасс) – создание и продвижение сайтов, ИТ аутсорсинг http://3513.ru/articles
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