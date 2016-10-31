Рерайт текстов, копирайтинг, описание товаров. Редактирование текстов.

Доброго времени суток. Являюсь активным пользователем совсем недавно, хоть и зарегестировалась давно, для проверки текстов, не более. Ищу подработку или постоянную работу по специализации копирайтинг, рерайт текстов, корректировка, описпние товаров, работа в документах и таблицах. Высшее образование. Работала в IT компаниях по продвижению программных продуктов. Любимые темы: красота, здоровье, спорт. Так же имеется опыт и по другим направлениям: электроника, туризм, бытовая техника, одежда. Если тема новая, сначала изучаю ее, ищу информацию. Уверенный пользователь ПК, офисных программ. Ответственный исполнитель, пунктуальность, усидчивость - это все мое))) 42 года, воспитываю сына, занимаюсь спортом. Открыта всему новому.