lusi_2001

Люция lusi_2001

 
49 летКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Опыт работы:

январь – август 2014г:

написание статей

рерайт

копирайт

редактура

 

май – август 2013:

  • главный редактор газеты «Деньги плюс»
рерайт, редактура, написание статей

полная подготовка номера к печати

верстка (InDesign)

 

июнь 2011 – январь 2012:

·        выпускающий редактор журнала «Совет директоров»

            рерайт, редактура, написание статей

            полная подготовка номера к печати

 

март – сентябрь 2008:

  • журналист газеты «Байланыс»
рерайт, написание статей

 

Навыки:

  • рерайт
  • редактура
  • написание статей
  • умелое обращение со словом
  • художественное оформление текста
  • опытный пользователь ПК
  • навыки стихосложения
  • верстка
Курсы:

  • курсы COREL DRAW, PHOTOSHOP, PAGE MAKER, INDESIGN
  • PR-курсы в Международном центре журналистики
  • Открытая Литературная Школа Алматы (ОЛША)
  • Практика в Пресс-центре Информационного агентства Interfax Kazakhstan
 

Языки:

  • Русский
  • Казахский (восприятие)
  • Английский (базовый)
Интересы: литература, история, психология, реклама, музыка

Личные качества: исполнительная, открытая, с творческим потенциалом, стремлением к самосовершенствованию и самообразованию.

 

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