Опыт работы:

январь – август 2014г:

редактор сайта www.mayday.kz

написание статей

рерайт

копирайт

редактура

май – август 2013:

главный редактор газеты «Деньги плюс»

рерайт, редактура, написание статей

полная подготовка номера к печати

верстка (InDesign)

июнь 2011 – январь 2012:

· выпускающий редактор журнала «Совет директоров»

рерайт, редактура, написание статей

полная подготовка номера к печати

март – сентябрь 2008:

журналист газеты «Байланыс»

рерайт, написание статей

Навыки:

рерайт

редактура

написание статей

умелое обращение со словом

художественное оформление текста

опытный пользователь ПК

навыки стихосложения

верстка

курсы COREL DRAW, PHOTOSHOP, PAGE MAKER, INDESIGN

PR-курсы в Международном центре журналистики

Открытая Литературная Школа Алматы (ОЛША)

Практика в Пресс-центре Информационного агентства Interfax Kazakhstan

Языки:

Русский

Казахский (восприятие)

Английский (базовый)

: литература, история, психология, реклама, музыка

Личные качества: исполнительная, открытая, с творческим потенциалом, стремлением к самосовершенствованию и самообразованию.