Опыт работы:
январь – август 2014г:
- редактор сайта www.mayday.kz
рерайт
копирайт
редактура
май – август 2013:
- главный редактор газеты «Деньги плюс»
полная подготовка номера к печати
верстка (InDesign)
июнь 2011 – январь 2012:
· выпускающий редактор журнала «Совет директоров»
рерайт, редактура, написание статей
полная подготовка номера к печати
март – сентябрь 2008:
- журналист газеты «Байланыс»
Навыки:
- рерайт
- редактура
- написание статей
- умелое обращение со словом
- художественное оформление текста
- опытный пользователь ПК
- навыки стихосложения
- верстка
- курсы COREL DRAW, PHOTOSHOP, PAGE MAKER, INDESIGN
- PR-курсы в Международном центре журналистики
- Открытая Литературная Школа Алматы (ОЛША)
- Практика в Пресс-центре Информационного агентства Interfax Kazakhstan
Языки:
- Русский
- Казахский (восприятие)
- Английский (базовый)
Личные качества: исполнительная, открытая, с творческим потенциалом, стремлением к самосовершенствованию и самообразованию.