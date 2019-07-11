lusina

Наира lusina

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Интернет-магазины и электронная коммерция

Я сделаю оригинальную шапку для вашего сайта, работаю до полного утверждения, учту все ваши пожелания. 

Нужно для заказа: 

Пришлите ссылку на Ваш сайт, опишите примерно, что бы вы хотели получить в итоге. Рассмотрю примеры работ. 

Услуга включает: 

Исходник 

Количество вариантов: 1 

Срок выполнения: 3 дня

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$196
2 балла
6 лет назад
Перевести Декларацию Независимоти на языки всех 192 стран роботом
Не сработались, человек пропал. Ничего негативного не буду писать и надеюсь на взаимность. Просто месяц продел и ничего. Но надеюсь это только мне не повезло.
Я очень сожалею, что так получилось. На самом деле у меня уважительная причина. Я легла в больницу, и не было у меня возможности связаться с заказчиком. Также интернет у меня появился только совсем недавно по обстоятельствам. Извините. Мы обговорили все уже с заказчиком, он все понял
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