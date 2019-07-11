Я очень сожалею, что так получилось. На самом деле у меня уважительная причина. Я легла в больницу, и не было у меня возможности связаться с заказчиком. Также интернет у меня появился только совсем недавно по обстоятельствам. Извините. Мы обговорили все уже с заказчиком, он все понял