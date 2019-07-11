Интернет-магазины и электронная коммерция
Я сделаю оригинальную шапку для вашего сайта, работаю до полного утверждения, учту все ваши пожелания.
Нужно для заказа:
Пришлите ссылку на Ваш сайт, опишите примерно, что бы вы хотели получить в итоге. Рассмотрю примеры работ.
Услуга включает:
Исходник
Количество вариантов: 1
Срок выполнения: 3 дня
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$196
2 балла
6 лет назад
Не сработались, человек пропал. Ничего негативного не буду писать и надеюсь на взаимность. Просто месяц продел и ничего. Но надеюсь это только мне не повезло.
Ответный отзыв
Я очень сожалею, что так получилось. На самом деле у меня уважительная причина. Я легла в больницу, и не было у меня возможности связаться с заказчиком. Также интернет у меня появился только совсем недавно по обстоятельствам. Извините. Мы обговорили все уже с заказчиком, он все понял