Переводчик английского/французского языков
Образование:
МГППУ (педагогический университет, факультет иностранных языков), с 2004 по 2009
Специальность: лингвистика
Дополнительное образование:
1) МГУ, Факультет иностранных языков и регионоведения, Курсы подготовки переводчиков, март-май 2010г.
2) EIFE 2F город Лион, Франция, с 2009 по 2009 (повышение квалификации и стажировка в языковой школе Лиона во Франции)
Тематики перевода: общая лексика; публицистика; право; экономика; маркетинг; техника.
Языковые пары: английский – русский; русский – английский; французский - русский; русский-французский.
Опыт работы в качестве штатного переводчика и фрилансера: 3 года.
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