Переводчик английского/французского языков

Образование:

МГППУ (педагогический университет, факультет иностранных языков), с 2004 по 2009

Специальность: лингвистика

Дополнительное образование:

1) МГУ, Факультет иностранных языков и регионоведения, Курсы подготовки переводчиков, март-май 2010г.

2) EIFE 2F город Лион, Франция, с 2009 по 2009 (повышение квалификации и стажировка в языковой школе Лиона во Франции)

Тематики перевода: общая лексика; публицистика; право; экономика; маркетинг; техника.

Языковые пары: английский – русский; русский – английский; французский - русский; русский-французский.

Опыт работы в качестве штатного переводчика и фрилансера: 3 года.