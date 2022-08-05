UI/UX дизайнер
Занимаюсь разработкой UI/UX.
Выполняю работы от прототипа и до функционального интерфейса. Понимаю принципы responsive, first mobile. Аккуратен и требователен к себе при выполнение задач.
Более 10 лет опыта работы в полиграфии, верстке и ведении дизайн проектов.
Высокая работоспособность, постоянное самообразование и аналитическое мышление, умение работать одинаково продуктивно как в группе, так и индивидуально.
Готов предлагать и защищать свои идеи в разработки.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Концепт приложения ЯндексМузыка для macOS8 просмотров
- Приложение для авиакомпании "Азимут"9 просмотров