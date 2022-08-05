UI/UX дизайнер

Занимаюсь разработкой UI/UX.

Выполняю работы от прототипа и до функционального интерфейса. Понимаю принципы responsive, first mobile. Аккуратен и требователен к себе при выполнение задач.

Более 10 лет опыта работы в полиграфии, верстке и ведении дизайн проектов.

Высокая работоспособность, постоянное самообразование и аналитическое мышление, умение работать одинаково продуктивно как в группе, так и индивидуально.

Готов предлагать и защищать свои идеи в разработки.