Lutra

Меня зовут Анастасия. Мне 36 лет. Я окончила магистратуру Черниговского ГПУ им. Тараса Шевченко в 2006 году по специальности "Педагогика и методика воспитания детей. Химия, биология, экология та основы жизнеобеспечения". Работаю специалистом по экологическому образованию населения в национальном природном парке "Пирятинский".

Умею работать в Photoshop (дизайн наклеек, стендов, банеров) - опыт 4 года.

Есть опыт написания студенческих работ (рефераты, курсовые, дипломные) - 3 года.

Одно из самых актуальных моих хобби - это рисование. Увлекаюсь живописью, скетчами, изображением архитектуры. Некоторые мои рисунки взяты для иллюстрирования альбома "Пирятин вне времени".

Хорошо владею программами Microsoft office - работаю в Word, PowerPoint, Excel.

Очень уважаю сроки, аккуратна и прислушиваюсь к желаниям заказчика.