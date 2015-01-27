lutteni

Колоколова lutteni

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер

Добрый день!

Меня зовут Виктория, и мне приятно, что Вы уделили несколько минут моему резюме.

    Что я могу Вам предложить:
  • качественные, грамотные тексты, написанные для людей и оптимизированные под поисковые системы;
  • перевод ENG>RUS преимущественно текстов медицинской тематики любого уровня сложности;
  • приятное общение, отзывчивость, вежливость и понимание;
  • размещение материалов на различных CMS (Wordpress, MODx REVO, HostCMS, etc), на базовом уровне знаю HTML и CSS;
  • ответственное отношение к работе, ведь мне правда нравится это делать;
  • материал на практически любую тематику, но предпочтительнее медицина и близлежащие области.
    Чего я ожидаю от Вас:
  • подробного, грамотного ТЗ;
  • взаимопонимания и взаимоуважения;
  • достойной оплаты моего труда.
    Как со мной связаться:
  • через личные сообщения здесь;
  • через e-mail: [email protected];
  • через skype: lutteni.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Виктория.
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