Копирайтер, контент-менеджер
Добрый день!
Меня зовут Виктория, и мне приятно, что Вы уделили несколько минут моему резюме.
- Что я могу Вам предложить:
- качественные, грамотные тексты, написанные для людей и оптимизированные под поисковые системы;
- перевод ENG>RUS преимущественно текстов медицинской тематики любого уровня сложности;
- приятное общение, отзывчивость, вежливость и понимание;
- размещение материалов на различных CMS (Wordpress, MODx REVO, HostCMS, etc), на базовом уровне знаю HTML и CSS;
- ответственное отношение к работе, ведь мне правда нравится это делать;
- материал на практически любую тематику, но предпочтительнее медицина и близлежащие области.
- Чего я ожидаю от Вас:
- подробного, грамотного ТЗ;
- взаимопонимания и взаимоуважения;
- достойной оплаты моего труда.
- Как со мной связаться:
- через личные сообщения здесь;
- через e-mail: [email protected];
- через skype: lutteni.
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