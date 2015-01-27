Копирайтер, контент-менеджер

Добрый день!

Меня зовут Виктория, и мне приятно, что Вы уделили несколько минут моему резюме.

Что я могу Вам предложить: качественные, грамотные тексты, написанные для людей и оптимизированные под поисковые системы;

перевод ENG>RUS преимущественно текстов медицинской тематики любого уровня сложности;

приятное общение, отзывчивость, вежливость и понимание;

размещение материалов на различных CMS (Wordpress, MODx REVO, HostCMS, etc), на базовом уровне знаю HTML и CSS;

ответственное отношение к работе, ведь мне правда нравится это делать;

материал на практически любую тематику, но предпочтительнее медицина и близлежащие области.

Чего я ожидаю от Вас: подробного, грамотного ТЗ;

взаимопонимания и взаимоуважения;

достойной оплаты моего труда.

Как со мной связаться: через личные сообщения здесь;

через e-mail: [email protected];

через skype: lutteni.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Виктория.