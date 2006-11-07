Опыт работы в оптимизации: 1,5 года

Другие направления деятельности: интернет-маркетинг (1 год),

копирайтинг(2 года), html(2 года), сss верстка(2 года)

Образование: бакалавр Винницкого Национального

Технического Университета, специальности - "автоматика и компьютерные

системы управления", "технический перевод"

Знание языков: английский

Продвижение и поддержка сайтов:

http://www.cheap-web-hosting-directory.com/ (с апреля 2005)

http://www.web-site-hosting-reviews.com/(с апреля 2005)

http://www.web-hosting-review.net/(с апреля 2005)

http://hosting4.net.ua/(с февраля 2006)

http://www.reyting.in.ua/ (февраль-март 2006)

примеры статей:

русских:

http://hosting4.net.ua/hosting_what_is_that.html

английских:

www.web-hosting-review.net/types_of_web_site_hosting.html