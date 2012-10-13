luxemburq

Аджийская luxemburq

 
45 летРоссия/Курск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Новостийный журналист, телевизионщик, PR

Любые статьи (рерайтинг, копирайтинг) для сайтов или рекламных целей. Тематика статей не ограничена.

Предпочтения: политика, остросоциальные темы, происшествия, туризм, культура, аналитика.

Этот аккаунт, своеобразная "проба пера" на ниве фриланса. Поэтому, если у вас серьезный заказ, невыполнение которого чревато проблемами, я за него не возьмусь.

Привыкла трезво оценивать свои силы и возможности.

В данный момент ищу задания попроще, подешевле, с плавающим графиком выполнения работы. Прошу отнестись с пониманием.

В свою очередь, работу буду стараться выполнять с максимальной отдачей и старанием вне зависимости от стоимости сделки.

Копирайтинг для сайта
Отзывы заказчиков
indetrip
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Персональный проект для Анастасии Аджийской
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
indetrip
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Анонсы статей.
Талантливая девушка и замечательный человек. 100% успешно выполненное задание. Однозначно будем продолжать сотрудничество.
Спасибо Татьяне за замечательный сайт, работать с которым одно удовольствие. Татьяна понимает, как порой нелегок хлеб пишущей братии. Поэтому с ее стороны - внимательность, своевременная оплата и грамотное ТЗ. А в ответ - совершенно искренняя благодарность за сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга