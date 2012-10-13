Новостийный журналист, телевизионщик, PR

Любые статьи (рерайтинг, копирайтинг) для сайтов или рекламных целей. Тематика статей не ограничена.

Предпочтения: политика, остросоциальные темы, происшествия, туризм, культура, аналитика.

Этот аккаунт, своеобразная "проба пера" на ниве фриланса. Поэтому, если у вас серьезный заказ, невыполнение которого чревато проблемами, я за него не возьмусь.

Привыкла трезво оценивать свои силы и возможности.

В данный момент ищу задания попроще, подешевле, с плавающим графиком выполнения работы. Прошу отнестись с пониманием.

В свою очередь, работу буду стараться выполнять с максимальной отдачей и старанием вне зависимости от стоимости сделки.