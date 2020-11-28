Приветствую!Меня зовут Кирилл. Я занимаюсь разработкой сайтов с 2015 года. За время
существования сайта ко мне обратилось 300 заказчиков. Это 534 копии лендингов.
7 из 10 клиентов обращаются ко мне повторно с новыми проектами. Мне нравится
то, что я делаю. И я всегда рад поучаствовать в интересном задании.
Ярешаю как сложные задачи – перенос лендинга с генератора на хостинг. Так и
простые – копирование сайта без правок. Если вы обратитесь ко мне за помощью,
то получите работающий сайт с полными настройками. Я изменю лендинг под ваши
требования (контакты, продукция, расположение блоков и другие ваши
предпочтения). Настрою заявки на ваш email. Установлю метрику. Готовый сайт я
загружу на ваш хостинг, либо отправлю все файлы в архиве на электронную почту.
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- КОПИРОВАНИЕ ЛЕНДИНГОВ 100% РЕЗУЛЬТАТ59 просмотров