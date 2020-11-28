КОПИРОВАНИЕ ЛЕНДИНГОВ 100% РЕЗУЛЬТАТ

Приветствую!Меня зовут Кирилл. Я занимаюсь разработкой сайтов с 2015 года. За время

существования сайта ко мне обратилось 300 заказчиков. Это 534 копии лендингов.

7 из 10 клиентов обращаются ко мне повторно с новыми проектами. Мне нравится

то, что я делаю. И я всегда рад поучаствовать в интересном задании.

Ярешаю как сложные задачи – перенос лендинга с генератора на хостинг. Так и

простые – копирование сайта без правок. Если вы обратитесь ко мне за помощью,

то получите работающий сайт с полными настройками. Я изменю лендинг под ваши

требования (контакты, продукция, расположение блоков и другие ваши

предпочтения). Настрою заявки на ваш email. Установлю метрику. Готовый сайт я

загружу на ваш хостинг, либо отправлю все файлы в архиве на электронную почту.

Буду рад сотрудничеству!