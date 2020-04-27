БЕСПЛАТНО упакую Инстаграм и приведу клиентов.

БЕСПЛАТНО упакую Инстаграм и приведу клиентов. Нет, это не заголовок для привлечения внимания. Я сейчас обучаюсь интернет-маркетингу на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U!

Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.

Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете. Вам не нужно будет платить мне за работу (хотя на рынке такой объем услуг обошелся бы в $300-700$).

Требованияк бесплатному заказчику (товар/услуга):

1.Нетаккаунта вообще, есть аккаунт - нетподписчиков (или до 1000).

2 Средняя цена товара/услуги 50-200$.

3.Маржа от 10$.

4. Быстрый цикл сделки. От вас требуется: 1.Датьсвое согласие2.Передатьмне логин и пароль3.Отвечатьна мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото4.Выделитьна рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму

(Фэйсбуку), а не мне в карман.Нучто, работаем? +38(068)271-08-03