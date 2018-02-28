lvmpdan

Анастасия lvmpdan

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Добрый день! &#22823;&#23478;&#22909;&#65281;

Образование: Лингвистическое. В 2014 году закончила Институт Иностранных Языков в РГУ им. С.А. Есенина в г. Рязань по специальности перевод и переводоведение - Английский и Китайский языки.

Прошла полугодовую стажировку в Китае, г. Пекин. в Communication University of China (北京传媒大学). Имею сертификат по Китайскому языку пятого уровня (HSK5). 

В период с 2015 по 2016 занимала должность переводчика (Китайский и Английский языки) в компании ООО "Новый Свет" в г. Рязань. 

С августа 2016 г. занимаю должность переводчика (Китайский и Английский языки) в компании ООО "Шарк АйДи Интеграция" в г. Москва.

Осуществляю:

  • Технический перевод 
  • Художественный перевод  
  • Письменный перевод с китайского или английского на русский 
  • Письменный перевод с русского на китайский или английский 
  • Копирайтинг на русском, английском и китайском языках 
  • Перевод видеоматериалов, фильмов и мультфильмов 

Гарантирую выполнение работы в заранее оговоренные сроки (К сожалению, из тех типов людей, которые могут сутками не спать, чтобы выполнить работу вовремя :(). 