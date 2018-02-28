Добрый день! 大家好！

Образование: Лингвистическое. В 2014 году закончила Институт Иностранных Языков в РГУ им. С.А. Есенина в г. Рязань по специальности перевод и переводоведение - Английский и Китайский языки.

Прошла полугодовую стажировку в Китае, г. Пекин. в Communication University of China (北京传媒大学). Имею сертификат по Китайскому языку пятого уровня (HSK5).

В период с 2015 по 2016 занимала должность переводчика (Китайский и Английский языки) в компании ООО "Новый Свет" в г. Рязань.

С августа 2016 г. занимаю должность переводчика (Китайский и Английский языки) в компании ООО "Шарк АйДи Интеграция" в г. Москва.

Осуществляю:

Технический перевод

Художественный перевод

Письменный перевод с китайского или английского на русский

Письменный перевод с русского на китайский или английский

Копирайтинг на русском, английском и китайском языках

Перевод видеоматериалов, фильмов и мультфильмов

Гарантирую выполнение работы в заранее оговоренные сроки (К сожалению, из тех типов людей, которые могут сутками не спать, чтобы выполнить работу вовремя :().