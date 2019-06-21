Если бы Пелевин был копирайтером...

Нужен талантливый копирайтер, способный написать нескучный и цепляющий текст быстро и качественно? Хотите, чтобы текст соответствовал современным требованиям? Надоели глупые метафоры и уродование языка?

Напишу такой текст, что сама Нора Галь заплачет от счастья, а редакторы РОСМЭН одобрительно покачают головами.

А все это удовольствие достанется вам за $8 за 1000 знаков без пробелов, независимо от тематики и назначения.

А за $10 сделаю то же самое, но на английском (сальто в подарок).