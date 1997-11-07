Переводы, редактирование текста.
Гончарова Ольга Сергеевна( 07.11.1997 г.)
2014 - 2018 - закончила Винницкий экономический институт Тернопольского Национального экономического университета,получив степень бакалавра по специальности " Финансы и кредит"
2018 - 2020 - закончила Луганский Национальный педагогический университет им. Тараса Шевченка, получив степень магистра по специальности "Финансы , банковское дело и страхование"
Участница областных олимпиад по английскому языку, межобластной олимпиады им. Тараса Шевченка (сочинение)
Владею русским, украинским, разговорным польским и базовым английским.
Окончила дополнительные курсы по углубленному изучению английского языка.
Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, пунктуальность.