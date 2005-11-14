создаю крутые логотипы для всех желающих :)

Привет, меня зовут Антон и я начинающий графический дизайнер из Екатеринбурга, мне 16 лет и я занимаюсь дизайном уже практически пол года и получается вроде не плохо (или плохо, решать вам, работы представлены у меня в портфолио)

Я ответственный и исполнительный. Буду прислушиваться к мнению заказчика и доведу проект до полного утверждения.

Связаться можете со мной в любое время, тоько если я не сплю, постараюсь ответить на все ваши вопросы

Где вы можете связаться:

E-mail: [email protected]

Телеграм: lyamkinn

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Портфолио: