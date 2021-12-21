lyanart

Ольга lyanart

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик с английского

Привет! Меня зовут Ольга, я занимаюсь переводами с английского на русский и с русского на английский. 

Моим хобби было переводить комиксы для друзей, а сейчас готова переводить и ваши проекты. 

К сильным сторонам моих переводов относятся: 

-живой язык (подходит для продающих текстов, поп-культуры) 

-ответственность и пунктуальность

-владею транскрибацией, так что перевод с видео тоже возможен 

Подтверждением уровня владения иностранным языком является сертификат IELTS на 7.5 (Advanced)