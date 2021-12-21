Переводчик с английского

Привет! Меня зовут Ольга, я занимаюсь переводами с английского на русский и с русского на английский.

Моим хобби было переводить комиксы для друзей, а сейчас готова переводить и ваши проекты.

К сильным сторонам моих переводов относятся:

-живой язык (подходит для продающих текстов, поп-культуры)

-ответственность и пунктуальность

-владею транскрибацией, так что перевод с видео тоже возможен

Подтверждением уровня владения иностранным языком является сертификат IELTS на 7.5 (Advanced)