lyanaslavina

1.Васильева У.В. Литература как способ идеологического воспитания советского человека // Сборник материалов V студенческой Всероссийской научно-практической конференции "Наука молодых: вызовы и перспективы". Великий Новгород: РАНХиГС , 2018. С.165-168 .

2.Васильева У.В. Особенности социокультурной динамики в период распада СССР и формирование «новой» России // Молодёжь-науке. 2019. Материалы молодёжных научно-практических конференций Псковского государственного университета по итогам научно-исследовательской работы в 2018/2019 учебном году. (отдана в печать).

3.Васильева У.В. План «Монументальной пропаганды» в культурно-политической трансформации советского общества // Материалы XXI Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартовского государственного университета. Нижневартовск: НВГУ, 2019. (отдана в печать).

4.Васильева У.В. Проблема отношения к личности И.В. Сталина и феномену сталинизму в современной Российской культуре // Сборник материалов VI студенческой Всероссийской научно-практической конференции "Наука молодых: вызовы и перспективы". Великий Новгород: РАНХиГС , 2019. (отдана в печать).

5.Васильева У.В. «Рабочий и колхозница» как культурное событие эпохи сталинизма // Сборник материалов Международной научной конференции «Молодые исследователи - регионам». Вологда: ВоГУ, 2019. (отдана в печать).

6.Васильева У.В. Территориальный бренд: историко-культурные достопримечательности Новгородской области. Парк-усадьба Выбити // Материалы II Всероссийской национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований». Комсомольск-на-Амуре: КнАГУ, 2019. (отдана в печать).