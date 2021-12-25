Людмила lydmila-anatolevlydmila-anatolev
Здравствуйте! Меня зовут ЛюдмилаАнатольевна. Я — бывший торговый работник, также работала офис-менеджером
в организации, владею офисными программами, умею работать с документами. Давно задумывалась об удалённой работе вИнтернете, но не решалась попробовать, боясь обмана, пока однажды не увидела в
ВК приглашение на вебинары от «Академии заработка в интернете для тех, кому за
50». Прослушала и решила освоить новую для себя профессию транскрибатора.На сегодняшний день я окончилакурс-интенсив «Мастер Транскрибации», имею сертификат и продолжаю обучаться в
Академии. Имею огромное желание преуспеть в новой специальности и постоянно
совершенствоваться. Дети выросли и разъехались, так что самое время заняться
собой, своим самообразованием.Я по природе оптимистка. Мой девиз: «Всё,что нас не убивает, делает нас сильнее!».
- Знай себе цену! Притча о том, сколько ты стоишь!49 просмотров