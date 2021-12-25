Мой девиз: «Всё,что нас не убивает, делает нас сильнее!».

Здравствуйте! Меня зовут ЛюдмилаАнатольевна. Я — бывший торговый работник, также работала офис-менеджером

в организации, владею офисными программами, умею работать с документами. Давно задумывалась об удалённой работе вИнтернете, но не решалась попробовать, боясь обмана, пока однажды не увидела в

ВК приглашение на вебинары от «Академии заработка в интернете для тех, кому за

50». Прослушала и решила освоить новую для себя профессию транскрибатора.На сегодняшний день я окончилакурс-интенсив «Мастер Транскрибации», имею сертификат и продолжаю обучаться в

Академии. Имею огромное желание преуспеть в новой специальности и постоянно

совершенствоваться. Дети выросли и разъехались, так что самое время заняться

собой, своим самообразованием.Я по природе оптимистка. Мой девиз: «Всё,что нас не убивает, делает нас сильнее!».