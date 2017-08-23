Услуги команды Контент-Менеджеров

Предоставляем услуги по наполнению и введению сайтов,интернет магазинов.

Введение и оформление страничек ,групп в соц.сетях , канала на ютубе и.тд.

Сделаем красивый дизайн для группы: логотип, обложка, аватар, меню, баннер ВК

Наполняем информацией карточки товаров, подбираем фото и характеристики. Размещаем информацию, предоставленную заказчиком или же самостоятельно ищем её в интернете.

Наш опыт работы: на данной должности 3 года

Каждый из контентов -Уверенный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Power Point, Access),имеет опыт работы в сети Интернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox ,Skype, Google Chrome, соц.сети ,электронной почтой и т.д ) Владеет графическими редакторами (Photoshop)

Готовы обучаться, если это нужно.Ответственность и пунктуальность гарантируем)

По всем вопросам и предложениям пишите в лс) https://vk.com/contentmanager_korosten

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