UI/UX дизайн | разработка сайтов под ключ на Tilda

Привет! Я Полина, и я разрабатываю дизайн и сайты. Стильные, удобные, продуманные и просто классные. Помогу создать функциональный сайт для вашего бизнеса, который превратит покупателя в постоянного клиента.

Блог о фрилансе и веб-дизайне —https://www.instagram.com/lyna__mazur/

Портфолио на Behance https://www.behance.net/linamzur

Моя основная специализация — это

Дизайн сайтов, UX/UI. Сайт визитка | лендинг | интернет-магазин | корпоративный сайт |

Каждый проект уникален, поэтому я не пользуюсь шаблонными решениями, для каждого проекта разрабатывается уникальная концепция, основанная на глубоком анализе ниши, бизнеса, пожеланий клиента, конкурентов и целевой аудитории бренда. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только профессиональные редакторы и платформу Tilda, но и практические знания в области маркетинга, психологии рекламы и потребления. Комплексный подход с задаче, четкая и прозрачная структура работы в сферах: horeca, beauty, art и др. позволяют мне разрабатывать по-настоящему актуальный, продуманный и функциональный дизайн сайтов.

Разработка сайтов под ключ. На платформе Tilda

В 90% случаев заказ можно реализовать на платформе будь то лендинг или интернет-магазин. Немного о платформе:

— Можно менять контент самостоятельно, без помощи специалиста. Подробности будут описаны в индивидуальной видео-интсрукции

— Многие известные компании уже перешли именно на Тильду и обучают сотрудников работе с ней: Сбер, Яндекс, Киви, банк Точка

— Возможность подключтить различные сервисы, формы: (телеграмм, мейлчипм, crm и тд.)

— Тильда позволяет создать сайт без кода, что в разы ускоряет процесс разработки и помогает сосредоточиться на самом главном — контенте

Аудит вашего сайта.

Делаю разбор вашего нынешнего сайта (видео созвон/ презентация/ видео в записи). С профессиональной точки зрения расскажу почему на сайте низкие продажи или посещаемость, что удобно, а что отталкивает ваших пользователей, почему сайтом без адаптера неудобно пользоваться и тд. Даю практические рекомендации по устранению ошибок. В том случае, если вы заказываете редизайн, аудит — бесплатная услуга.

Дизайн полиграфии.

Визитки, наклейки и др. в печать.

Оформление Instagram

Комплексная услуга, которую я рекомендую включить в разработку сайта/дизайна, чтобы создать максимально целостное и хорошо узнаваемое визуальное отражение бренда. Оформление на 12 постов. От вас понадобится контент план и качественные изображения (если качественных фото нет — помогу создать ТЗ для фотографа)

Как я работаю

1 Этап. Знакомство с проектом.

Обсуждаем проект, его цели и задачи. Составляю список самых важных вопросов. Созваниваемся с вами по видео связи. В режиме интервью обсуждаем все детали проекта, знакомлю вас с условиями работы над проектом и процессом. Составляю для вас коммерческое предложение + файл с условиями работы (время, когда мы на связи, количество бесплатных правок и тп.). Утверждаем сроки и стоимость, оплачивается предоплата 50%.

2 Этап. Аналитика + мудборд

На основе интервью собираю мудборд (подбираю фирменные шрифты и палитру, референсы, общее настроение и эмоции проекта). Обсуждаем что нравится, а что не нравится в подборке.

3 Этап. Прототип

После утверждения приступаю к разработке прототипа (схематическое размещение блоков и страниц сайта). Прототип необходим для проработки структуры, функционала и размещения текстов на сайте.

4 Этап. Дизайн + идея

Для сайтов под ключ: делаю дизайн в фигме, отправляю на утверждение.

Для дизайна без верстки: разрабатываю дизайн с адаптацией под все разрешения в соответствии с утвержденным прототипом. Подготавливаю макет к верстке, создаю ui-kit для разработчика

5 Этап. Вёрстка макета в Тильде

В 95% случаев, сайт можно реализовать на платформе Tilda. Вы регистрируетесь в Тильде, оплачиваете тариф Personal (стоит 120$ в год). Передаёте мне доступ к вашей Тильде. Я переношу утверждённый макет, адаптирую его под все разрешения, анимирую, подключаю сервисы, домен и формы обратной связи.

Снимаю для вас индивидуальную видео-инструкцию по редактированию сайта.

6 Этап. Оплата и обратная связь

После того, как сайт полностью готов и утверждён, вносится остаток 50%. Я попрошу вас написать отзыв о нашем сотрудничестве в любой удобной для вас форме.

Прайс

Согласитесь, каждый проект индивидуален. Разные задачи требуют разных способов реализации. Потому, это приблизительные цифры, которые могут меняться, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от поставленной задачи и имеющихся материалов (контент, прототип и т. д.)

Дизайн лендинга до 10 блоков — 150$

Дизайн многостраничного сайта/интернт-магазина — 200$

Лендинг под ключ — 200$

Корпоративный сайт под ключ — 300$

Интернет-магазин под ключ — 400$

Аудит сайта —$40

Дизайн визитки —$20

Оформление соц. сети Instagram на 12 постов — 60$

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