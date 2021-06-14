Привет! Я Полина, и я разрабатываю дизайн и сайты. Стильные, удобные, продуманные и просто классные. Помогу создать функциональный сайт для вашего бизнеса, который превратит покупателя в постоянного клиента.
Блог о фрилансе и веб-дизайне —https://www.instagram.com/lyna__mazur/
Портфолио на Behance https://www.behance.net/linamzur
Моя основная специализация — это
Дизайн сайтов, UX/UI. Сайт визитка | лендинг | интернет-магазин | корпоративный сайт |
Каждый проект уникален, поэтому я не пользуюсь шаблонными решениями, для каждого проекта разрабатывается уникальная концепция, основанная на глубоком анализе ниши, бизнеса, пожеланий клиента, конкурентов и целевой аудитории бренда. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только профессиональные редакторы и платформу Tilda, но и практические знания в области маркетинга, психологии рекламы и потребления. Комплексный подход с задаче, четкая и прозрачная структура работы в сферах: horeca, beauty, art и др. позволяют мне разрабатывать по-настоящему актуальный, продуманный и функциональный дизайн сайтов.
Разработка сайтов под ключ. На платформе Tilda
В 90% случаев заказ можно реализовать на платформе будь то лендинг или интернет-магазин. Немного о платформе:
— Можно менять контент самостоятельно, без помощи специалиста. Подробности будут описаны в индивидуальной видео-интсрукции
— Многие известные компании уже перешли именно на Тильду и обучают сотрудников работе с ней: Сбер, Яндекс, Киви, банк Точка
— Возможность подключтить различные сервисы, формы: (телеграмм, мейлчипм, crm и тд.)
— Тильда позволяет создать сайт без кода, что в разы ускоряет процесс разработки и помогает сосредоточиться на самом главном — контенте
Аудит вашего сайта.
Делаю разбор вашего нынешнего сайта (видео созвон/ презентация/ видео в записи). С профессиональной точки зрения расскажу почему на сайте низкие продажи или посещаемость, что удобно, а что отталкивает ваших пользователей, почему сайтом без адаптера неудобно пользоваться и тд. Даю практические рекомендации по устранению ошибок. В том случае, если вы заказываете редизайн, аудит — бесплатная услуга.
Дизайн полиграфии.
Визитки, наклейки и др. в печать.
Оформление Instagram
Комплексная услуга, которую я рекомендую включить в разработку сайта/дизайна, чтобы создать максимально целостное и хорошо узнаваемое визуальное отражение бренда. Оформление на 12 постов. От вас понадобится контент план и качественные изображения (если качественных фото нет — помогу создать ТЗ для фотографа)
Как я работаю
1 Этап. Знакомство с проектом.
Обсуждаем проект, его цели и задачи. Составляю список самых важных вопросов. Созваниваемся с вами по видео связи. В режиме интервью обсуждаем все детали проекта, знакомлю вас с условиями работы над проектом и процессом. Составляю для вас коммерческое предложение + файл с условиями работы (время, когда мы на связи, количество бесплатных правок и тп.). Утверждаем сроки и стоимость, оплачивается предоплата 50%.
2 Этап. Аналитика + мудборд
На основе интервью собираю мудборд (подбираю фирменные шрифты и палитру, референсы, общее настроение и эмоции проекта). Обсуждаем что нравится, а что не нравится в подборке.
3 Этап. Прототип
После утверждения приступаю к разработке прототипа (схематическое размещение блоков и страниц сайта). Прототип необходим для проработки структуры, функционала и размещения текстов на сайте.
4 Этап. Дизайн + идея
Для сайтов под ключ: делаю дизайн в фигме, отправляю на утверждение.
Для дизайна без верстки: разрабатываю дизайн с адаптацией под все разрешения в соответствии с утвержденным прототипом. Подготавливаю макет к верстке, создаю ui-kit для разработчика
5 Этап. Вёрстка макета в Тильде
В 95% случаев, сайт можно реализовать на платформе Tilda. Вы регистрируетесь в Тильде, оплачиваете тариф Personal (стоит 120$ в год). Передаёте мне доступ к вашей Тильде. Я переношу утверждённый макет, адаптирую его под все разрешения, анимирую, подключаю сервисы, домен и формы обратной связи.
Снимаю для вас индивидуальную видео-инструкцию по редактированию сайта.
6 Этап. Оплата и обратная связь
После того, как сайт полностью готов и утверждён, вносится остаток 50%. Я попрошу вас написать отзыв о нашем сотрудничестве в любой удобной для вас форме.
Прайс
Согласитесь, каждый проект индивидуален. Разные задачи требуют разных способов реализации. Потому, это приблизительные цифры, которые могут меняться, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от поставленной задачи и имеющихся материалов (контент, прототип и т. д.)
- Дизайн лендинга до 10 блоков — 150$
- Дизайн многостраничного сайта/интернт-магазина — 200$
- Лендинг под ключ — 200$
- Корпоративный сайт под ключ — 300$
- Интернет-магазин под ключ — 400$
- Аудит сайта —$40
- Дизайн визитки —$20
- Оформление соц. сети Instagram на 12 постов — 60$
Контакты
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @lynadesign
- Instagram — https://www.instagram.com/lyna__mazur/
- Портфолио на Behance https://www.behance.net/linamzur