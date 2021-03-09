lyod

Денис Баранов lyod

 
27 летРоссия/Владивосток
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Владею Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, AutoCAD, Revit, 3ds Max, SCAD.

Высшее образование по специальности "Проектирование зданий и сооружений". Реальный опыт по проектированию малоэтажных зданий. Развиваюсь в направлении архитектуры и благоустройства, так же рисую концепт-арт и прорабатываю персонажей.

Люблю и учусь рисовать, владею рисунком в Photoshop, умею ретушировать фотографии, в том числе и реставрировать старые.

AutoCADCorelDRAWIllustrator3ds MaxPhotoshopКонцепт-арт
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