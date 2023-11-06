Привет! Я начинающий фрилансер с горящим желанием создавать качественный текст и переводы.
Чем я могу помочь:
Написание интересных и убедительных текстов на различные темы.
Перевод текстов с/на различные языки с акцентом на точность и стиль.
Грамотная редактура и коррекция текстов для совершенства.
Мои навыки:
Стремление к изучению новых тем и стилей письма.
Точность и внимание к деталям.
Готовность к обучению и быстрому освоению новых навыков.
Почему выбрать меня:
Энтузиазм и преданность достижению высоких стандартов.
Гибкий график работы и открытость к обратной связи.
Готовность вложить все силы в ваш проект.