lyolya8

Олена lyolya8

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Привет! Я начинающий фрилансер с горящим желанием создавать качественный текст и переводы.

Чем я могу помочь:

  • Написание интересных и убедительных текстов на различные темы.

  • Перевод текстов с/на различные языки с акцентом на точность и стиль.

  • Грамотная редактура и коррекция текстов для совершенства.

Мои навыки:

  • Стремление к изучению новых тем и стилей письма.

  • Точность и внимание к деталям.

  • Готовность к обучению и быстрому освоению новых навыков.

Почему выбрать меня:

  • Энтузиазм и преданность достижению высоких стандартов.

  • Гибкий график работы и открытость к обратной связи.

  • Готовность вложить все силы в ваш проект.