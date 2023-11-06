Привет! Я начинающий фрилансер с горящим желанием создавать качественный текст и переводы.

Чем я могу помочь:

Написание интересных и убедительных текстов на различные темы.

Перевод текстов с/на различные языки с акцентом на точность и стиль.

Грамотная редактура и коррекция текстов для совершенства.

Мои навыки:

Стремление к изучению новых тем и стилей письма.

Точность и внимание к деталям.

Готовность к обучению и быстрому освоению новых навыков.

Почему выбрать меня: