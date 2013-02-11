lysenko_nathalie

Переводы, редактирование, вычитка переводов

2013

Киевский институт переводчиков

второго высшего образования, перевод, переводчик

2007

Запорожский государственный медицинский университет

фармация, провизор

Русский — родной

Английский — свободно владею

Французский — читаю профессиональную литературу

Март 2012 — по настоящее время (1 год)

ZESTAD (Киев, www.zestad.ua) — Медицина/фармацевтика

переводчик

Editor, proofreader

Февраль 2009 — по настоящее время (4 года 1 месяц)

частные лица (Украина)

переводчик

перевод для частных лиц документов с медицинской тематикой (доклады, презентации, отчетная документация, инструкции и т.п.), художественных текстов, детских сказок, публицистики, статей (психология, медицина, кулинария), методических рекомендаций, учебной литературы (рецензии, критика, аннотации и др.)