lysenko_nathalie

2013
Киевский институт переводчиков
второго высшего образования, перевод, переводчик
2007
Запорожский государственный медицинский университет
фармация, провизор
Русский — родной
Английский — свободно владею
Французский — читаю профессиональную литературу
Март 2012 — по настоящее время (1 год)
ZESTAD (Киев, www.zestad.ua) — Медицина/фармацевтика
переводчик
Editor, proofreader
Февраль 2009 — по настоящее время (4 года 1 месяц)
частные лица (Украина)
переводчик
перевод для частных лиц документов с медицинской тематикой (доклады, презентации, отчетная документация, инструкции и т.п.), художественных текстов, детских сказок, публицистики, статей (психология, медицина, кулинария), методических рекомендаций, учебной литературы (рецензии, критика, аннотации и др.)