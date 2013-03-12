Хороший текст-результат ОЧЕньВИДЕН

Громадным опытом работы (3-5-10 лет) похвастать не могу, НО... для каждого слова нахожу достойную огранку. Постоянно повышаю уровень, стараюсь обратить простые, обычные слова, которыми пользуется каждый, в прямые выгоды, добавив капельку интриги. То есть учусь продающим текстам=)

К любому сотрудничеству отношусь серьезно, стараюсь учесть все пожелания заказчика (при достаточном объеме входной информации). Оптимальным будет заполнение небольшого брифа (это просто список вопросов). Любые Ваши проекты должны быть успешными, поэтому пишу только тексты, которые полезны и Вам, и посетителям Ваших ресурсов, и мне. Работы сдаю в срок или даже раньше.

Пишу по тематикам:

- строительство;

- интерьер;

- красота и здоровье;

- мода, детки, семья;

- туризм;

- авто;

- и по другим, предложенным Вами.

Не пишу на темы узкоспециальные (например, юридические) и религиозные.

А в остальном, думаю, сработаемся)))

P.S. В будни, праздник, выходной посетите профиль мой...

А уж я постараюсь, чтобы вы зачитались... )))