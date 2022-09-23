Дизайн сайтов и мобильных приложений, оформление социальных сетей, создание логотипов

UI/UX дизайнер с опытом создания дизайна автомобильной, медицинской и бьюти-тематики. Я создаю дизайн лендингов, сайтов компаний, интернет-магазинов, промо-сайтов, новостных порталов и мобильных приложений. Также я могу разработать адаптивную версию и интерактивный прототип.

В работе я уделяю особое внимание деталям (нейминг слоев, порядок во фреймах, соблюдение принципов дизайна). В процессе работы над проектом я провожу UX-исследования целевой аудитории, проектирую информационную архитектуру и архитектуру взаимодействия.