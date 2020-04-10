lysykh_olezhka

Я долго думал о хорошем заработке в интернете, и нашел, что искал!

Я долго думал о хорошем заработке в интернете, и нашел, что искал! Фриланс - это платформа, где каждый, знающий свое ремесло, может выполнять заказы - начиная от того же самого редактирования или создания презентаций с документами, заканчивая программированием на современный языках типа Python, C++, C, Java Script, Рубин... Я в данный момент охотно изучаю программирование на языке Python, и, думаю, что скоро я вполне могу работать на фрилансе под великим именем - Middl Программист! А пока начнем с чего нибудь по легче!