lyubashka1204

Любовь Козлова lyubashka1204lyubashka1204
32 годаРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качественный перевод текстов различной тематики (английский,немецкий языки)
Гарантирую качественное выполнение работы в срок.
В данный момент являюсь студенткой 5-го курса Тульского государственного университета, кафедры лингвистики и перевода (направление : лингвистика и межкультурная коммуникация; специальность : перевод и переводоведение; специализация: письменный и устный перевод).
Языковые (переводческие) знания:
русский - родной
английский - свободно
немецкий - базовые знания
Навыки работы на компьютере:
• Опытный пользователь ПК и Internet
• Microsoft Office
• Высокая скорость набора
Направленность и опыт перевода:
• технические переводы ( физика, математика, экономика, психология, социология)
• деловая корреспонденция;
• научно-популярная литература;
• публицистика;
• документация.
Действие аккаунта приостановлено!