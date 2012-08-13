lyubashka1204

Качественный перевод текстов различной тематики (английский,немецкий языки)

Гарантирую качественное выполнение работы в срок.

В данный момент являюсь студенткой 5-го курса Тульского государственного университета, кафедры лингвистики и перевода (направление : лингвистика и межкультурная коммуникация; специальность : перевод и переводоведение; специализация: письменный и устный перевод).

Языковые (переводческие) знания:

русский - родной

английский - свободно

немецкий - базовые знания

Навыки работы на компьютере:

• Опытный пользователь ПК и Internet

• Microsoft Office

• Высокая скорость набора

Направленность и опыт перевода:

• технические переводы ( физика, математика, экономика, психология, социология)

• деловая корреспонденция;

• научно-популярная литература;

• публицистика;

• документация.