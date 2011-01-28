Наиболее удачно получилось "поймать" тот самый ритм, который понравился... Из 5 четверостишия 4 точно в цель... одно, не в "масть", но это скорее моя вина, не дал достаточно данных... И ещё, хотя время исполнения 2 дня, сделано было намного быстрее...