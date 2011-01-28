Стихи, рассказы, статьи для вас
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Отзывы заказчиков
$5
8 баллов
14 лет назад
Наиболее удачно получилось "поймать" тот самый ритм, который понравился... Из 5 четверостишия 4 точно в цель... одно, не в "масть", но это скорее моя вина, не дал достаточно данных... И ещё, хотя время исполнения 2 дня, сделано было намного быстрее...
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Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
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от 1 дня
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нет отзывов
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