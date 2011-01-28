lyubov-buravova

Любовь Полупанова lyubov-buravova

 
62 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Стихи, рассказы, статьи для вас

Пишу стихи, рассказы, статьи - это хобби и работа. [email protected]

Отзывы заказчиков

rair
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
8 баллов
14 лет назад
Поздравительный стих на день рождения
Наиболее удачно получилось "поймать" тот самый ритм, который понравился... Из 5 четверостишия 4 точно в цель... одно, не в "масть", но это скорее моя вина, не дал достаточно данных... И ещё, хотя время исполнения 2 дня, сделано было намного быстрее...
Приятно общаться. Оплата - в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
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