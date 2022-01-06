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Ведение внутреннего документооборота;

Ведение бухгалтерского учета;

Ведение учета заработной платы на КУБД24;

Проведение оплаты на расчетный счет от покупателя;

Проведение оплаты на расчетный счет от поставщика Китай;

Проведение коррекции по курсовой разнице доллар;

Дебиторская и кредиторская задолженность, проводки в 1С;

Проведение взаиморасчета на 1С;

Перемещение денежных средств на 1С;

Списание денежных средств на 1С;

Коррекция перенос задолженности на 1С;

Ведение авансового отчета на 1С;

Расчеты за логистику, постановка рейса, проведение взаиморасчета, списание денежных средств;

Формирование ВД через 1С на Excel ( проведение анализа, отчетности по остаткам и ценам для расчета и активного сотрудничества с дилерами;

Формирование ведомости по контрагентам, сотрудникам, рейсам;

Работа с контрагентами, товарами, заказами покупателя на 1С;

Контроль цен;

Внесения номенклатуры;

Реализация товара, проводка в 1С;

Резерв товара, проводка в 1С ( простой резерв);

Формирование ведомости товаров со свободным остатком (товары находящиеся в пути);

Формирование отчетности, анализа доступности товаров на складах ( товары находящиеся на складе);

Формирование отчетности график погрузок;

Формирование отчетности по остаткам товаров на складе;

Организация и ведение учета расходов для офиса;

Ведения учета по работникам, командировки, заработная плата;

Принятия и сдача денежных средств ( гривна и валюта) ;

Принятие наличных и безналичных счетов;

Принятие товарно-транспортных накладных;

Ведение реестра оплат в электронном и бумажном виде на Excel;

Принятие и ведение кассы: евро, доллар, гривна;

Работа с курсом и кросс-курсом валют;

Ведение кассы на Excel;

Ведение кассы на 1С РКО, ПКО;

Внутренне перемещение денежных средств на 1С;

Формирование кассовой ведомости на 1С;

Формирование реестр оплат на 1С;

Сдача выручки в 1С;

Проведение инкассации в 1С (гривна и валюта);

Выписка расчетных квитанций для клиентов; ﻿

Добрый день!Выполню качественно вашу работу в срок. Беру кратковременный проекты, единоразовые заказы, а также буду рада длительному сотрудничеству.— Финансы. Банки. Страхование.— Предприятие. Торговля. Биржевая деятельность. Таможенное дело.Выполню для Вас бухгалтерскую работу по учету, приходу, расходу. Работаю с текстами, копирайтинг, рерайтинг, электронные таблицы, большие базы данных, создаю презентации, наполняю интернет магазины.Знания офисных программ: Word, Excel, PowerPoint, Gmail, Outlook, Access.CRM системы, 1С УНФ, 1С предприятие 8.2.Свободно владею русским и украинским языками.