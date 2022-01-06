Добрый день!
Выполню качественно вашу работу в срок. Беру кратковременный проекты, единоразовые заказы, а также буду рада длительному сотрудничеству.
Образование
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— Финансы. Банки. Страхование.
— Предприятие. Торговля. Биржевая деятельность. Таможенное дело.
Опыт работы 6 лет
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Выполню для Вас бухгалтерскую работу по учету, приходу, расходу. Работаю с текстами, копирайтинг, рерайтинг, электронные таблицы, большие базы данных, создаю презентации, наполняю интернет магазины.
Мои навыки:
Знания офисных программ: Word, Excel, PowerPoint, Gmail, Outlook, Access.CRM системы, 1С УНФ, 1С предприятие 8.2.
- Ведение внутреннего документооборота;
- Ведение бухгалтерского учета;
- Ведение учета заработной платы на КУБД24;
- Проведение оплаты на расчетный счет от покупателя;
- Проведение оплаты на расчетный счет от поставщика Китай;
- Проведение коррекции по курсовой разнице доллар;
- Дебиторская и кредиторская задолженность, проводки в 1С;
- Проведение взаиморасчета на 1С;
- Перемещение денежных средств на 1С;
- Списание денежных средств на 1С;
- Коррекция перенос задолженности на 1С;
- Ведение авансового отчета на 1С;
- Расчеты за логистику, постановка рейса, проведение взаиморасчета, списание денежных средств;
- Формирование ВД через 1С на Excel ( проведение анализа, отчетности по остаткам и ценам для расчета и активного сотрудничества с дилерами;
- Формирование ведомости по контрагентам, сотрудникам, рейсам;
- Работа с контрагентами, товарами, заказами покупателя на 1С;
- Контроль цен;
- Внесения номенклатуры;
- Реализация товара, проводка в 1С;
- Резерв товара, проводка в 1С ( простой резерв);
- Формирование ведомости товаров со свободным остатком (товары находящиеся в пути);
- Формирование отчетности, анализа доступности товаров на складах ( товары находящиеся на складе);
- Формирование отчетности график погрузок;
- Формирование отчетности по остаткам товаров на складе;
- Организация и ведение учета расходов для офиса;
- Ведения учета по работникам, командировки, заработная плата;
- Принятия и сдача денежных средств ( гривна и валюта) ;
- Принятие наличных и безналичных счетов;
- Принятие товарно-транспортных накладных;
- Ведение реестра оплат в электронном и бумажном виде на Excel;
- Принятие и ведение кассы: евро, доллар, гривна;
- Работа с курсом и кросс-курсом валют;
- Ведение кассы на Excel;
- Ведение кассы на 1С РКО, ПКО;
- Внутренне перемещение денежных средств на 1С;
- Формирование кассовой ведомости на 1С;
- Формирование реестр оплат на 1С;
- Сдача выручки в 1С;
- Проведение инкассации в 1С (гривна и валюта);
- Выписка расчетных квитанций для клиентов;
Свободно владею русским и украинским языками.