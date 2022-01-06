lyubov4

Любовь Шевченко lyubov4

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

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Добрый день!

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Выполню качественно вашу работу в срок. Беру кратковременный проекты, единоразовые заказы, а также буду рада длительному сотрудничеству.

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Образование:

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— Финансы. Банки. Страхование.

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— Предприятие. Торговля. Биржевая деятельность. Таможенное дело.

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Опыт работы 6 лет.

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Выполню для Вас бухгалтерскую работу по учету, приходу, расходу. Работаю с текстами, копирайтинг, рерайтинг, электронные таблицы, большие базы данных, создаю презентации, наполняю интернет магазины.

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Мои навыки:

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Знания офисных программ: Word, Excel, PowerPoint, Gmail, Outlook, Access.CRM системы, 1С УНФ, 1С предприятие 8.2.
  • Ведение внутреннего документооборота;
  • Ведение бухгалтерского учета;
  • Ведение учета заработной платы на КУБД24;
  • Проведение оплаты на расчетный счет от покупателя;
  • Проведение оплаты на расчетный счет от поставщика Китай;
  • Проведение коррекции по курсовой разнице доллар;
  • Дебиторская и кредиторская задолженность, проводки в 1С;
  • Проведение взаиморасчета на 1С;
  • Перемещение денежных средств на 1С;
  • Списание денежных средств на 1С;
  • Коррекция перенос задолженности на 1С;
  • Ведение авансового отчета на 1С;
  • Расчеты за логистику, постановка рейса, проведение взаиморасчета, списание денежных средств;
  • Формирование ВД через 1С на Excel ( проведение анализа, отчетности по остаткам и ценам для расчета и активного сотрудничества с дилерами;
  • Формирование ведомости по контрагентам, сотрудникам, рейсам;
  • Работа с контрагентами, товарами, заказами покупателя на 1С;
  • Контроль цен;
  • Внесения номенклатуры;
  • Реализация товара, проводка в 1С;
  • Резерв товара, проводка в 1С ( простой резерв);
  • Формирование ведомости товаров со свободным остатком (товары находящиеся в пути);
  • Формирование отчетности, анализа доступности товаров на складах ( товары находящиеся на складе);
  • Формирование отчетности график погрузок;
  • Формирование отчетности по остаткам товаров на складе;
  • Организация и ведение учета расходов для офиса;
  • Ведения учета по работникам, командировки, заработная плата;
  • Принятия и сдача денежных средств ( гривна и валюта) ;
  • Принятие наличных и безналичных счетов;
  • Принятие товарно-транспортных накладных;
  • Ведение реестра оплат в электронном и бумажном виде на Excel;
  • Принятие и ведение кассы: евро, доллар, гривна;
  • Работа с курсом и кросс-курсом валют;
  • Ведение кассы на Excel;
  • Ведение кассы на 1С РКО, ПКО;
  • Внутренне перемещение денежных средств на 1С;
  • Формирование кассовой ведомости на 1С;
  • Формирование реестр оплат на 1С;
  • Сдача выручки в 1С;
  • Проведение инкассации в 1С (гривна и валюта);
  • Выписка расчетных квитанций для клиентов;

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Свободно владею русским и украинским языками.