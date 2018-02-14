Контекстная реклама

Меня зовут Борисова Любовь https://vk.com/id4856524 . Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее. Мой телефон 7 926 89983 93