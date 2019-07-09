lyubov_smm

SMM

Добрый день!Меня зовут Любовь.Я SMM - менеджер.https://instagram.com/lyubov_smmОпыт работы имеется.В частности:Выявления ЦА, ее потребностей, болей. Парсинг. Анализ конкурентов, его активной ЦА. Фотографирую сама, либо сотрудничаю с фотографом. Обработка фото, видео - для постов и сторис. Копирайтинг. Продающие тексты. Контент-менеджмент. Комьюнити менеджмент. Есть опыт в настройке таргетированной рекламы. Подбор хештегов. Целевой массфоловинг, масслайкинг, масслукинг. Составление воронки продаж и внедрение в план маркетинга. Работаю на привлечение реального клиента, а не пост ради поста. Буду рада сотрудничеству 