Доброго времени суток. Меня зовут Любовь. Мне 27 лет, замужем,двое замечательных детей. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Стаж работы в банковской сфере 7 лет,начиная от кредитного специалиста,заканчивая руководителем кредитных экспертов. Высшее оконченное экономическое образование,по специальности финансы и кредит. Коммуникабельна, стрессоустойчива, много читаю, не сижу на одном месте,стараюсь развиваться во всех сферах деятельности. Не боюсь сложностей. Готова на любую интересную для меня работу.