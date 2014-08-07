Удаленный бухгалтер

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета на ОСНО, УСН, ЕНВД с использованием программы 1С 7.7, 8.1, 8.2. Составление налоговых деклараций, составление бухгалтерской отчетности.

-Расчеты с поставщиками и покупателями.

-Учет ОС, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, оказания услуг.

-Банк, касса, книга покупок и книга продаж.

-Поступление товаров,материалов,своевременное списание списание

-Полное ведение участка заработной платы.

-Составление и сдача статистической и налоговой отчетности (ежемесячная, квартальная, годовая).

-Подготовка управленческого баланса, управленческого отчета о доходах и расходах предприятия.

-Отчеты (ПФР, ФСС, НДС, налог на имущество, налог на прибыль, Ф-1, Ф-2), 2-НДФЛ.

-Опыт работы с налоговыми и проверяющими органами по применению на практике их требований

-Заключение договоров