Полное ведение бухгалтерского и налогового учета на ОСНО, УСН, ЕНВД с использованием программы 1С 7.7, 8.1, 8.2. Составление налоговых деклараций, составление бухгалтерской отчетности.
-Расчеты с поставщиками и покупателями.
-Учет ОС, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, оказания услуг.
-Банк, касса, книга покупок и книга продаж.
-Поступление товаров,материалов,своевременное списание списание
-Полное ведение участка заработной платы.
-Составление и сдача статистической и налоговой отчетности (ежемесячная, квартальная, годовая).
-Подготовка управленческого баланса, управленческого отчета о доходах и расходах предприятия.
-Отчеты (ПФР, ФСС, НДС, налог на имущество, налог на прибыль, Ф-1, Ф-2), 2-НДФЛ.
-Опыт работы с налоговыми и проверяющими органами по применению на практике их требований
-Заключение договоров