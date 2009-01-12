lyudmilushka

Людмила Янковская lyudmilushkalyudmilushka
63 годаУкраина/Берегово
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
В идеале надеюсь на длительное сотрудничество.
E-mail:[email protected]
аська:431614370
тел.80501578248
Пишу и творчески мыслю.
Журналист (Львовский государственный университет им.И.Франко);магистр финансового менеджмента (НАУ - Киев).
Владею русским (родной),украинским,венгерским,английским(со словарем).
Предоставляю услуги (тексты самых разных тем и направленностей) :
рерайт;
авторские тексты;
перевод - русский/украинский, украинский/русский, венгерский/русский и/или украинский.
Адекватна к критике.Вежлива,порядочна,ответственна.
Персональный компьютер,круглосуточный доступ к интернету.