lyudmilushka

Людмила Янковская lyudmilushka

 
63 годаУкраина/Берегово
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
В идеале надеюсь на длительное сотрудничество.

E-mail:[email protected]

аська:431614370

тел.80501578248

Пишу и творчески мыслю.

Журналист (Львовский государственный университет им.И.Франко);магистр финансового менеджмента (НАУ - Киев).

Владею русским (родной),украинским,венгерским,английским(со словарем).

Предоставляю услуги (тексты самых разных тем и направленностей) :

рерайт;

авторские тексты;

перевод - русский/украинский, украинский/русский, венгерский/русский и/или украинский.

Адекватна к критике.Вежлива,порядочна,ответственна.

Персональный компьютер,круглосуточный доступ к интернету.