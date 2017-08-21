Здравствуйте, Работаю в дизайн студии. Сделаю все рабочие чертежи дизайн проекта,
Проект состоит
Ситуационный план
План демонтируемых перегородок
Возводимые стены
Узлы
План возводимых перегородок с общими размерами
План расстановки мебели с указанием размеров
ВО
План водоснабжения
План Полов
Экспликация полов
План теплых полов
План укладки плинтуса
План дверей
Ведомость дверей
План потолков с указанием высот
План потолков с указанием Карнизов
План потолков с указанием размеров
Декоративный потолок на кухне и в Корридоре
План потолков с пивязкой осветительных приборов
План потолков с привязкой осветительных приборов
План розеток и слаботочных сетей
Разрезы потолков
План Разверток
Развертки стен в ванной с указанием аксесуаров
Развертки стен в Ванной с указанием плитки
План развертки в санузле с указанием аксесуаров
План развертки в санузле с указанием плитки
Экспликация отделочного материала