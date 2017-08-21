Дизайнер. чертежник

Здравствуйте, Работаю в дизайн студии. Сделаю все рабочие чертежи дизайн проекта,

Проект состоит

Ситуационный план

План демонтируемых перегородок

Возводимые стены

Узлы

План возводимых перегородок с общими размерами

План расстановки мебели с указанием размеров

ВО

План водоснабжения

План Полов

Экспликация полов

План теплых полов

План укладки плинтуса

План дверей

Ведомость дверей

План потолков с указанием высот

План потолков с указанием Карнизов

План потолков с указанием размеров

Декоративный потолок на кухне и в Корридоре

План потолков с пивязкой осветительных приборов

План потолков с привязкой осветительных приборов

План розеток и слаботочных сетей

Разрезы потолков

План Разверток

Развертки стен в ванной с указанием аксесуаров

Развертки стен в Ванной с указанием плитки

План развертки в санузле с указанием аксесуаров

План развертки в санузле с указанием плитки

Экспликация отделочного материала