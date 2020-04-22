Если хочешь писать, пиши, если любишь, то делай это не задумываясь.

Долго, дорого, не больно.

Приветствую Вас в своем фриланс-аккаунте!

Думаю, что не ошиблась в выборе профессии юриста, ибо юриспруденция проникает во все сферы общества в целом и жизнедеятельности конкретного человека. Юрист при необходимости может вникнуть как в нюансы ядерной физики, так и особенности произрастания агрокультур. При всём при этом он исполнен ответственности за каждое написанное и сказанное слово.

Образование:

Педагогическое высшее.

Юридическое высшее.

Опыт работы:

В сфере педагогики-7 лет (работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе с отклонениями в развитии.

В сфере юриспруденции - 7 лет (работа в коммерческих структурах: автосалон, торгово-розничная сеть, грузоперевозки, логистика).

В сфере недвижимости - 3 года (специалист по продаже объектов недвижимости).