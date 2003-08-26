UX UI дизайнер

Приветствую!

Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов и мобильных приложений.

Имею небольшой опыт работы на фрилансе.

Чем могу быть полезна:

- Разработка уникального дизайна Landing page.

- Разработка адаптивного дизайна сайта с нуля или адаптация под любые устройства текущего дизайна/макета.

- Разработка дизайна каталогов и интернет-магазинов.

- Разработка дизайна мобильных приложений.

- Разработка прототипов.

- Редизайн интерфейса мобильных приложений.

- Редизайн сайтов.

А также:

- Дизайн карточек для маркетплейсов.

Владею инструментами:

- Figma

- Adobe Illustrator

Чтобы связаться со мной напишите мне в телеграм @lzns_s !