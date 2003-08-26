UX UI дизайнер
Приветствую!
Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов и мобильных приложений.
Имею небольшой опыт работы на фрилансе.
Чем могу быть полезна:
- Разработка уникального дизайна Landing page.
- Разработка адаптивного дизайна сайта с нуля или адаптация под любые устройства текущего дизайна/макета.
- Разработка дизайна каталогов и интернет-магазинов.
- Разработка дизайна мобильных приложений.
- Разработка прототипов.
- Редизайн интерфейса мобильных приложений.
- Редизайн сайтов.
А также:
- Дизайн карточек для маркетплейсов.
Владею инструментами:
- Figma
- Adobe Illustrator
Чтобы связаться со мной напишите мне в телеграм @lzns_s !
Я против войны в Украине!